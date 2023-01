Coroação de Charles III terá procissões, comida e show

A coroação do rei Charles III, em maio, contará com um show repleto de astros, um grande "almoço nacional" e uma iniciativa de promoção do voluntariado, além da tradicional cerimônia e das procissões, anunciou, neste sábado, 21, o Palácio de Buckingham.

Os três dias de festejos, cerimônias e eventos comunitários serão uma oportunidade "para as pessoas se unirem na celebração de uma ocasião histórica", acrescentou o palácio. Até lá, a monarquia tentará reduzir o impacto negativo das afirmações incendiárias sobre a família real contidas no livro de memórias do príncipe Harry, filho mais novo do rei, lançado neste mês.

Ainda não se sabe se Harry e a mulher, Meghan Markle, que vivem nos Estados Unidos, irão participar da coroação, que costuma acontecer meses após o monarca assumir suas funções, devido ao luto nacional e ao ajuste de detalhes do evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A coroação de Charles III, a primeira no Reino Unido desde 1953, acontecerá em 6 de maio, na Abadia de Westminster. Sua mulher, Camilla, 75, será coroada como consorte.

Procissões:

O casal chegará procedente do palácio sem outros membros da família real, no que se conhece como "procissão do rei", e retornará com uma comitiva, na "procissão da coroação".

Para encerrar o primeiro dia, os membros da realeza irão saudar a população em uma sacada do Palácio de Buckingham, em cuja esplanada devem se concentrar milhares de pessoas.

Show especial:

No dia seguinte, um "show especial da coroação" será realizado no Castelo de Windsor e transmitido ao vivo pela rede de TV BBC, com a participação de "ícones da música mundial e astros contemporâneos".

À noite, um espetáculo de luzes intitulado "Ilumina a nação" irá encher de cores lugares emblemáticos, com projetores, lasers e drones. Vizinhos e comunidades serão convidados a participar de "grandes almoços da coroação", como um "ato nacional de celebração e amizade".

A segunda-feira, último dia dos festejos, será organizada por grupos de caridade e religiosos, que "destacarão o impacto positivo do voluntariado nas comunidades do país".

Sobre o assunto Presidente dos Yankees passa a integrar conselho de administração do Milan

Brasil se propõe a 'reconstruir pontes' com América Latina, EUA, China e Europa, diz Vieira

Netanyahu enfrenta novos protestos contra proposta de reforma do sistema judicial

Tags