Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

O Empire State Building deu início hoje às comemorações do Ano Novo Lunar com uma cerimônia de iluminação da torre e apresentações musicais, seguido por comidas festivas com o fornecedor Sheng Mary Bakery de NYC, uma exibição de canto no icônico 86o andar do edifício e a revelação da instalação de janelas no saguão da Quinta Avenida para homenagear o Ano do Coelho no zodíaco chinês.

"Temos o prazer de continuar nossa celebração anual do Ano Novo Lunar e espalhar boa sorte à comunidade chinesa aqui nos Estados Unidos, na China e no mundo inteiro", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building. "O Ano Novo Lunar é o momento perfeito para os visitantes chineses apreciarem as melhores vistas da cidade de Nova York e descobrirem nossa Experiência do Observatório reimaginada e suas exposições imersivas, enquanto celebram este feriado festivo."

Pela primeira vez desde 2020, o Empire State Building realizou uma cerimônia de iluminação presencial para celebrar o Ano Novo Chinês e o Festival da Primavera ao lado do Cônsul Geral da China em Nova York. A cerimônia foi concluída com uma performance tradicional no saguão do Observatório.

As icônicas janelas do saguão da Quinta Avenida do Empire State Building foram reveladas para mostrar imagens dinâmicas que celebram o Ano do Coelho do zodíaco chinês, com a silhueta do animal entre paisagens coloridas de lanternas, flores e árvores chinesas, em exibição até 15 de fevereiro. Uma exibição fotográfica dimensional enfeita agora o canto noroeste do deque do Observatório do 86o andar, com lanternas, flores e urnas florais em um arco de ouro. A Sheng Mary Bakery de Flushing residirá no 86o do edifício para oferecer iguarias chinesas tradicionais aos hóspedes de 20 a 29 de janeiro, a partir das 15h.

Esta noite, será possível para os nova-iorquinos olhar para o céu para ver as famosas luzes da torre do Empire State Building brilharem em vermelho em homenagem ao Ano Novo Lunar.

Mais informações sobre as luzes da torre do Empire State Building podem ser encontradas online.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo" de propriedade do Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva a 1.454 pés (443 metros), desde a base até a antena, acima do Midtown Manhattan (centro de Manhattan). A remodelagem de US$ 165 milhões da Experiência do Observatório do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada aos hóspedes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório redesenhado no 102o andar com janelas do chão ao teto. A jornada ao mundialmente famoso Observatório do 86o andar, o único observatório ao ar livre de 360 graus com vista para Nova York e além, orienta os visitantes em toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. Declarado como o "Edifício favorito da América" pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino mais popular do mundo pela Uber, a atração No 1 nos Estados Unidos segundo a lista Travelers' 2022 Choice Best of the Best da Tripadvisor e a atração número 1 da cidade de Nova York de acordo com o Lonely Planet, o ESB recebe mais de 4 milhões de visitantes por ano vindos do mundo inteiro.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus muitos andares abrigam, principalmente, uma gama diversificada de inquilinos que vão desde escritórios, como o LinkedIn e Shutterstock, até opções de varejo, como o STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para saber mais informações e como obter ingressos para a Experiência do Observatório, acesse esbnyc.com ou siga o ESB no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

