Companhia aérea indiana é multada por escândalo de banqueiro que urinou em passageira

As autoridades indianas multaram a companhia aérea Air India em US$ 37.000 por sua gestão do incidente no qual um alto executivo do banco americano Wells Fargo foi acusado de urinar bêbado em uma passageira, informou a imprensa local neste sábado (21).

O banqueiro, de nacionalidade indiana, supostamente urinou em uma mulher de 72 anos na classe executiva de um voo de Nova York para Nova Delhi, em 26 de novembro.

A Diretoria Geral de Aviação Civil da Índia multou a Air India em três milhões de rúpias (US$ 37.000) e multou o diretor de serviços de bordo da companhia aérea em 300.000 (US$ 3.700).

As autoridades também suspenderam a licença do piloto do voo por três meses, por "não cumprir com seu dever" de garantir a segurança e a disciplina.

Inicialmente, o homem foi autorizado a desembarcar normalmente na Índia, mas foi preso semanas depois quando o caso recebeu ampla cobertura midiática.

O Wells Fargo demitiu o banqueiro do cargo de vice-presidente de operações indianas, após as acusações "profundamente perturbadoras".

A Air India enfrentou duras críticas pela gestão da situação e teve que se desculpar.

