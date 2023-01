Buzz Aldrin, segunda pessoa a pisar na Lua, casa aos 93 anos

O lendário astronauta da Apollo 11 Buzz Aldrin, a segunda pessoa a pisar na Lua, anunciou que se casou com sua namorada de longa data, na sexta-feira (20), quando completou 93 anos.

Edwin "Buzz" Aldrin e Anca Faur, vice-presidente executiva da Buzz Aldrin Ventures, casaram-se em uma cerimônia privada.

"No meu aniversário de 93 anos (...) tenho o prazer de anunciar que meu amor de longa data, a doutora Anca Faur, e eu nos casamos", tuitou Aldrin, junto com fotos dele e sua esposa, que teria 63 anos, de acordo com a imprensa local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nos unimos em sagrado matrimônio em uma pequena cerimônia privada em Los Angeles, e estamos tão empolgados quanto adolescentes em fuga", acrescentou o astronauta.

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Faur obteve um doutorado em engenharia química pela Universidade de Pittsburgh em 1996. Antes de ingressar na Buzz Aldrin Ventures, trabalhou para as empresas Union Carbide e a Johnson Matthey. Também foi tesoureira do Conselho Empresarial de Hidrogênio da Califórnia.

Os três casamentos anteriores de Aldrin terminaram em divórcio.

O astronauta americano é o último sobrevivente da missão Apollo 11, durante a qual ele e Neil Armstrong se tornaram as primeiras pessoas a pisar na Lua, em 20 de julho de 1969. Aldrin desceu à Lua logo depois de Armstrong.

O terceiro tripulante da missão, Michael Collins, permaneceu em órbita lunar no módulo de comando Columbia, único meio de transporte dos astronautas para retornar à Terra. Collins morreu em abril de 2021, e Armstrong, em 2012.

Desde que se aposentou da Agência Espacial Americana (Nasa), em 1971, Aldrin tem sido um ferrenho defensor da exploração espacial. Uma cratera na Lua perto do local de pouso da Apollo 11 leva seu nome, em sua homenagem.

bur-mtp/leg/ad/mar/tt

Tags