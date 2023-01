Ator Jeremy Renner sofreu mais de 30 fraturas em acidente com limpa-neve

O ator Jeremy Renner, que interpreta o "Gavião Arqueiro" nos filmes do Universo Marvel, informou neste sábado que fraturou mais de 30 ossos quando foi esmagado por seu próprio limpa-neve, no primeiro dia do ano.

O astro de "Vingadores" passou mais de duas semanas internado depois que o veículo, de seis toneladas, tombou sobre ele enquanto limpava a entrada de sua residência, em Tahoe, Nevada.

"Esses mais de 30 ossos quebrados irão se recuperar, ficar mais fortes, assim como se aprofunda o amor e o vínculo com a família e os amigos", publicou o ator, 52, no Instagram, onde agradeceu a seus seguidores por suas mensagens de apoio. "Exercícios matinais, resoluções, tudo mudou neste novo ano em particular", escreveu.

