Ucrânia diz ter detido sete 'agentes russos' perto de Dnipro

Os serviços de segurança ucranianos (SBU) anunciaram, na sexta-feira (19), a detenção de sete "agentes russos" na região de Dnipro, no leste do país, suspeitos de espionarem para Moscou.

"A SBU fez uma importante operação especial para expor e deter agentes inimigos", disse o chefe do SBU, Vasil Maliuk, em um comunicado.

"No momento, estão sendo analisadas informações sobre a possível participação dos detidos no ataque russo com mísseis contra um prédio residencial em Dnipro em 14 de janeiro de 2023", acrescenta a nota.

