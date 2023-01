Thunberg e jovens ativistas protestam em Davos por 'justiça climática'

Greta Thunberg e outras jovens ativistas ambientais realizaram um pequeno protesto em Davos nesta sexta-feira (20), no qual acusaram as elites reunidas no Fórum Econômico Mundial de não fazer nada para salvar o planeta.

Cerca de trinta manifestantes, entre elas a ativista equatoriana Helena Gualinga, se reuniram sob temperaturas abaixo de zero na rua que leva ao centro de congressos do fórum.

Carregavam faixas com mensagens como "SOS!" e coreavam: "O que queremos? Justiça climática! Quando queremos? Agora!"

"Uma coisa que eu acho que não percebemos, sentimos ou entendemos em lugares com tanta riqueza, poder e ganância é que o planeta Terra que nos cerca sofre uma dor imensa", disse a ativista paquistanesa Ayisha Siddiqa, que participou esta semana nos debates.

"O delírio deste evento é absolutamente ridículo. É horrendo", disse Siddiqa, cujo país sofreu enchentes devastadoras no ano passado, que mataram mais de 1.700 pessoas e causaram prejuízos bilionários.

Thunberg, que foi brevemente detida pela polícia na Alemanha no início desta semana em um protesto contra a expansão de uma mina de carvão, não falou durante a manifestação.

Na véspera, ela participou de uma mesa redonda fora da agenda oficial do evento na qual acusou a elite política e empresarial presente no fórum de "alimentar a destruição do planeta".

