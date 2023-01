Sobe para 20 número de mortos em avalanche no Tibete

Subiu para 20 o número de mortos em uma avalanche na região tibetana do Himalaia, ocorrida na última terça-feira (17), e pelo menos oito pessoas continuam desaparecidas - informou a televisão pública CCTV nesta sexta (20).

"O trabalho de resgate ainda está em curso", disse a CCTV, citando fontes oficiais.

A avalanche aconteceu na saída de um túnel da estrada que liga as cidades de Nyingchi, a 3.040 m de altitude, e Medog, no sudeste do Tibete. Segundo autoridades municipais de Nyingchi, várias pessoas foram soterradas dentro de seus carros.

O Ministério de Gestão de Emergências da China enviou uma equipe de resposta a desastres para a região no dia seguinte à tragédia.

Avalanches são frequentes no Himalaia. Em outubro passado, 26 pessoas morreram no lado indiano da cordilheira, quando uma massa de neve desabou do Monte Draupadi ka Danda-II.

