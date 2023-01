Preços do petróleo têm novo avanço

Os preços do petróleo tiveram um novo avanço nesta sexta-feira, impulsionados pela perspectiva de reativação na China e pelo início das comemorações de ano-novo naquele país, o que estimula a demanda.

O barril do Brent para março subiu 1,70%, a 87,63 dólares, e o do WTI para fevereiro, 1,21%, para US$ 81,31, maior cotação de fechamento em dois meses.

Esta foi a oitava alta do WTI em dez dias. "O otimismo envolvendo a reabertura da China permitiu que os preços do petróleo bruto tivessem uma boa semana", resumiu Edward Moya, da Oanda. "O início do ano-novo será acompanhado de perto, para saber se os deslocamentos serão tão significativos quanto se antecipou."

