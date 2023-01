Papa fala com presidente do Paraguai sobre pobreza e desigualdade

O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira (20) o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, em um encontro no qual discutiram o meio ambiente, a pobreza e as desigualdades, desafios enfrentados pelo país sul-americano, anunciou o Vaticano.

A reunião, que aconteceu a portas fechadas, durou meia hora e foi realizada na biblioteca particular do Palácio Apostólico do Vaticano, no segundo andar, informou a Santa Sé em comunicado.

Entre os temas abordados estão "os desafios da sociedade paraguaia, com foco na luta contra a pobreza e na superação das desigualdades", indicou a fonte.

"Os efeitos da mudança climática, da pandemia e da cooperação entre os países da região" também foram discutidos, segundo a nota.

Ao final da audiência, o presidente paraguaio apresentou a delegação que o acompanha, chefiada por sua esposa, Silvana López Moreira.

Durante a tradicional troca de presentes, o pontífice argentino entregou-lhe os livros e documentos do pontificado, assim como uma cerâmica da bênção de São Pedro em frente à cúpula da Basílica do Vaticano.

O líder sul-americano, que encerra seu mandato este ano após as eleições de abril, presenteou-o com uma cesta de comidas típicas paraguaias, entre elas a erva-mate, infusão considerada um símbolo de amizade.

