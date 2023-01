Olympique de Marselha bate Rennes vai às oitavas da Copa da França

O Olympique de Marselha se classificou para as oitavas de final da Copa da França ao vencer o Rennes por 1 a 0 nesta sexta-feira, no estádio Velodrome, aumentando para oito sua série de vitórias consecutivas entre todas as competições.

Diante de 57 mil torcedores, Matteo Guendouzi marcou o único gol da partida após grande jogada de Jordan Veretout (59').

O Olympique conquistou a Copa da França pela última vez em 1989. Na temporada atual, a equipe ganhou o direito de sonhar, se mostrando muito sólido após a eliminação na Liga dos Campeões da Europa, o que permitiu concentrar as energias nas competições nacionais.

A fase de 16 avos de final da Copa da França continua no fim de semana e na próxima segunda-feira o Paris Saint-Germain visita o US Pays de Cassel (sexta divisão).

-- Resultados e programação da fase de 16 avos de final da Copa da França:

- Sexta-feira:

(+) Olympique de Marselha - Rennes 1 - 0

- Sábado:

(11h30) Chambéry SF (5ªD) - Lyon

(14h00) Toulouse - Ajaccio

Chamalières (4ªD) - Paris FC (2ªD)

Bastia (2ªD) - Lorient

Les Herbiers (4ªD) - Reims

Stade Plabennécois (5ªD) - Grenoble (2ªD)

RC Grasse (4ªD) - Rodez (2ªD)

(16h45) Olympique Estrasburgo (6ªD) - Angers

- Domingo:

(14h30) Lille - Pau (2ªD)

Niort (2ªD) - Auxerre

Le Puy (4ªD) - Vierzon Foot (4ªD)

Belfort (4ªD) - Annecy (2ªD)

ES Thaon (5ªD) - Nantes

(17h00) Brest - Lens

- Segunda-feira

(16h45) US Pays de Cassel (6ªD) - PSG

(+): classificado para a próxima fase.

