'Muito difícil' expulsar tropas russas da Ucrânia este ano, diz general dos EUA

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, expressou, nesta sexta-feira (20), sérias dúvidas de que a Ucrânia conseguirá expulsar as tropas russas de seu território este ano.

"De um ponto de vista militar, continuo afirmando que este ano será muito, muito difícil expulsar completamente as forças russas de todas as áreas ocupadas da Ucrânia", declarou o general Milley, em conversa com jornalistas, durante uma reunião de aliados da Ucrânia na base aérea americana de Ramstein, na Alemanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dlc/hmn/an/js/tt

Tags