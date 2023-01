Juventus é punida com perda de 15 pontos no Italiano por fraude fiscal

A Juventus foi punida com a perda de 15 pontos no Campeonato Italiano pela justiça desportiva do país devido a fraudes fiscais nas contratações de jogadores, anunciou nesta sexta-feira Federação Italiana de Futebol (FIGC).

O clube de Turim tinha sido absolvido junto com outras dez entidades no ano passado, mas o tribunal de apelação da FIGC aceitou o pedido do procurador federal de reabrir o processo devido aos elementos transmitidos pela justiça da Itália, que também investiga as contas da Juventus, segundo um comunicado da federação.

