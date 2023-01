França aumentará seu gasto militar em um terço no período 2024-2030

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta sexta-feira (20) uma despesa militar de 400 mil milhões de euros entre 2024 e 2030, um terço a mais do que o programa plurianual anterior, em um contexto de guerra na Ucrânia.

"A lei de programação militar traduz o esforço do país em relação às suas forças armadas" e está "a altura dos perigos, que são consideráveis", disse Macron durante sua mensagem de Ano Novo ao exército na base de Mont-de-Marsan.

A lei correspondente ao período de 2019 a 2025, financiada com 295 mil milhões de euros e que terminará mais cedo devido ao esperado novo plano, pôs fim a anos de cortes nas forças armadas.

"Após reparar as forças armadas, agora vamos transformá-las", sublinhou o chefe de Estado. "Não poderemos escolher os conflitos que teremos que travar", alertou, defendendo o aumento da potência e da rapidez de ação.

A ofensiva russa na Ucrânia, que completará um ano em fevereiro, despertou temores de uma guerra na Europa e trouxe à tona as fragilidades do aparelho militar francês, que o governo do presidente centrista busca corrigir.

O reforço dos sistemas de dissuasão nuclear, as cibercapacidades e os equipamentos em zonas do mundo, como o Indo-Pacífico, "na linha de frente de possíveis confrontos futuros", também se inserem na nova estratégia desta potência nuclear.

A França deve "dispor de forças de soberania reforçadas para poder desferir um golpe em quem quiser apoderar-se dos nossos interesses", sobretudo nessa zona, onde os desejos expansionistas da China são motivo de preocupação, segundo a Presidência francesa.

