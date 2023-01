Em Davos, chefe do FMI diz que perspectivas econômicas estão melhores

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta sexta-feira que as perspectivas econômicas são melhores do que se previa há alguns meses.

Kristalina disse em um painel do Fórum Econômico Mundial que a melhora se deu pelo avanço do potencial da China de impulsionar o crescimento, e que o FMI agora estima o crescimento chinês em 4,4% para 2023.

Ela disse, no entanto, que não viu nenhuma "melhoria dramática" na atual previsão de crescimento global do FMI para 2023 de 2,7%.

Kristalina disse que a guerra na Ucrânia continua sendo um "risco tremendo" para a confiança, principalmente na Europa.

