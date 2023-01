Corpo de menino que caiu em buraco é resgatado no Vietnã

Equipes de resgate vietnamitas recuperaram o corpo sem vida de um menino de 10 anos que caiu em um buraco de um canteiro de obras, semanas após ele ficar preso, informou a imprensa estatal.

Identificado como Thai Ly Hao Nam, o menino caiu em um buraco - de 25 cm de largura e 35 metros de profundidade - de um pilar de concreto, aberto como parte de uma nova ponte. Ele aparentemente catava sucata na véspera do Ano Novo quando sofreu o acidente.

Centenas de socorristas, soldados e engenheiros foram ao local na província de Dong Thap, no delta do rio Mekong.

Quatro dias após a queda, as autoridades declararam que Nam estava morto e que a recuperação de seu corpo seria "uma tarefa muito difícil".

O corpo do menino foi recuperado na manhã desta sexta-feira (20), depois que equipes de resgate baixaram 25 metros e usaram equipamentos especializados para levantá-lo, informou o site de notícias VNExpress.

"O resgate demorou muito. Como havia terra ao redor do pilar (...) o corpo do menino estava intacto", disse o vice-presidente do comitê provincial, Doan Tan Buu.

O corpo do menino foi entregue à família para sepultamento.

