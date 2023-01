Comunicado do Business Wire :Huawei

O Tianjin Port Group e a Huawei anunciaram esta semana que as duas empresas vão aprofundar a cooperação para construir um gêmeo digital do porto, tornando-o mais automatizado e inteligente. Yang Jiemin, vice-presidente do Tianjin Port Group, explicou que este plano consiste em três partes: construção de novos terminais automatizados, atualização dos terminais tradicionais e transformação digital abrangente.

O Terminal da Seção C na Área do Porto de Beijiang do Porto de Tianjin foi o primeiro terminal portuário inteligente e de zero carbono do mundo. Ele entrou em operações comerciais de grande escala em outubro de 2021 e tem operado de forma estável desde então. As tecnologias de direção autônoma 5G e L4 são aplicadas neste terminal para torná-lo mais seguro e eficiente. No terminal, os guindastes de contêineres funcionam automaticamente e robôs inteligentes do sistema de transporte horizontal vão e vêm com frequência. Os guindastes de cais controlados remotamente levantam contêineres carregados de navios de carga e os colocam em robôs inteligentes para transporte horizontal. Apoiados pelo sistema de navegação por satélite BeiDou, esses robôs são guiados a estações automáticas de bloqueio/desbloqueio para desbloquear contêineres e, em seguida, ao pátio de contêineres ao longo de rotas de condução otimizadas que são calculadas em tempo real. Todo o processo ocorre sem problemas.

Yang Jiemin explicou como a nova solução, que combina as tecnologias de direção autônoma 5G e L4, foi pela primeira vez colocada em uma aplicação comercial em larga escala em um cenário parcialmente público no Terminal da Seção C. Isso forneceu um novo modelo para atualizar e transformar os terminais de contêineres tradicionais existentes do mundo todo. "Essas inovações usadas no Porto de Tianjin estão tendo um grande impacto na indústria portuária, criando um novo valor para os portos, melhorando os ambientes operacionais, impulsionando o desenvolvimento ecológico e de baixo carbono e aumentando a eficiência operacional. Acreditamos que essas práticas promoverão o desenvolvimento inteligente da indústria portuária global", disse Yang.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Yue Kun, CTO da Smart Road, Waterway & Port BU da Huawei, afirmou: "Os portos são um elo vital no transporte marítimo, conectando mercados comerciais e de abastecimento no mundo inteiro. A construção de portos inteligentes mais eficientes está se tornando um requisito cada vez mais premente para a cadeia de suprimentos global. O Terminal da Seção C do Porto de Tianjin já opera de forma estável há mais de um ano. Isso prova que a direção autônoma 5G e L4 já foi adotada com sucesso pelas indústrias na China e está criando um verdadeiro valor comercial e social". Yue acredita que esse progresso beneficiará vários setores, com tecnologias digitais de última geração, como 5G e IA, combinadas para resolver problemas do setor, promover a transformação e atualização do setor digital e gerar valor social.

Como um importante porto moderno, o Porto de Tianjin possui terminais de 300 mil toneladas com uma profundidade de canal de 22 metros. Ele conta com 213 berços de vários tipos. Em 2022, sua movimentação de contêineres ultrapassou 21 milhões de TEU, classificando-se entre os 10 maiores portos do mundo.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é uma fornecedora líder mundial em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Temos 195 mil funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo mais de 3 bilhões de pessoas no mundo todo.

Nossa visão e missão é levar o digital a cada pessoa, casa e organização para contar com um planeta totalmente conectado e inteligente. Para isso, nosso foco de trabalho está na conectividade ubíqua e no acesso inclusivo à rede, estabelecendo as bases para um mundo inteligente; fornecer potência de computação diversificado onde e quando for preciso para levar a nuvem e a inteligência aos quatro cantos da Terra; criar plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a serem mais ágeis, eficientes e dinâmicos; e redefinir a experiência do usuário com IA, tornando-a mais inteligente e personalizada para as pessoas em todos os aspectos de sua vida, seja em casa, no trânsito, no trabalho, divertindo-se ou fazendo exercício. Para mais informações, acesse www.huawei.com ou siga a gente em:

http://www.linkedin.com/company/Huawei http://www.twitter.com/Huawei http://www.facebook.com/Huawei http://www.youtube.com/Huawei

Sobre o Tianjin Port Group

O Porto de Tianjin está localizado no extremo oeste da Baía de Bohai, na Nova Área de Binhai, Tianjin (China), servindo como uma ligação entre o Nordeste da Ásia e a Ásia Central e Ocidental. Também é uma parada importante ao longo do Corredor Econômico da Nova Ponte Terrestre Eurasiática e um centro internacional para a abertura da China ao mundo.

Em 2022, sua movimentação de contêineres ultrapassou 21 milhões de TEU, classificando-se entre os 10 maiores portos do mundo. Como um importante porto moderno, o Porto de Tianjin possui terminais de 300 mil toneladas com uma profundidade de canal de 22 metros. Ele conta com 213 berços de vários tipos e compreende principalmente seis áreas: Beijiang, Dongjiang, Nanjiang, Dagukou, Gaoshaling e Dagang.

O Porto de Tianjin mantém o comércio com mais de 500 portos em mais de 180 países e regiões ao redor do planeta. Para mais informações sobre o Tianjin Port Group, acesse: https://www.ptacn.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230120005127/pt/

Contato

Huang Daohen [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags