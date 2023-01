Busca por sobreviventes de avalanche é encerrada no Tibete

As operações de busca e resgate após uma avalanche que atingiu uma rodovia do Tibete foram concluídas com 28 mortos, informou a imprensa estatal chinesa.

A avalanche ocorreu na noite da última terça-feira, na saída de um túnel localizado no sudeste do Tibete, prendendo várias pessoas em seus veículos. No dia seguinte, o Ministério Chinês de Gerenciamento de Emergências enviou uma equipe de resposta a desastres para a região.

Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, o número de mortos subiu para 28. A avalanche no túnel Duoxiongla "foi causada pelos ventos fortes e temperaturas elevadas", informaram à agência especialistas da equipe local de resgate.

Avalanches são frequentes no Himalaia. Em outubro passado, 26 pessoas morreram no lado indiano da cordilheira, quando uma massa de neve desabou do Monte Draupadi ka Danda-II.

