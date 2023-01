Atlético de Madrid oficializa contratação de Memphis Depay

O atacante holandês Memphis Depay é o novo reforço do Atlético de Madrid, que chegou a acordo com o Barcelona para a contratação do jogador.

Depay, de 28 anos, assinou com o Atlético até 2025, informou nesta sexta-feira o clube 'colchonero'.

Segundo o Barça, o valor da operação foi de "três milhões de euros mais um milhão em variáveis".

"O acordo inclui também uma opção de compra não obrigatória para o jogador Yannick Carrasco", acrescentou o clube catalão, em referência ao acatante belga do Atlético.

Ambas as partes oficializaram nesta sexta-feira a transferência, depois de o jogador já ter treinado com os novos companheiros na véspera, enquanto aguardava o desfecho da negociação.

Depay chega ao Atlético para suprir a saída do português João Félix, que foi emprestado ao Chelsea até o final da temporada.

"Para mim, o mais importante é ajudar a equipe. O futebol é mais do que gols, e gosto também de dar assistências", disse o atacante em sua apresentação.

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, "me conhece bem por meu tempo no Barça e no Lyon. Ele já gostava de mim quando estava no Lyon e quer que eu jogue dessa forma", revelou o jogador.

Depay pode estrear no time 'colchonero' já neste sábado (21), contra o Valladolid, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

