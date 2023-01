Ataques jihadistas deixam 18 mortos em Burkina Faso

Pelo menos 18 pessoas, a maioria membros de apoio do Exército, morreram na quinta-feira (19) em dois ataques que teriam sido cometidos por jihadistas no norte e no noroeste de Burkina Faso - disseram fontes de segurança nesta sexta (20).

"O primeiro ataque foi contra um posto avançado de voluntários para a defesa da pátria (VDP) em Rakoegtenga", cidade localizada na província de Bam (norte), disse à AFP um responsável por essas forças de apoio.

Segundo a mesma fonte, "o saldo deste ataque é de seis voluntários mortos. Uma mulher também morreu durante este ataque, elevando o balanço para sete".

O segundo ataque ocorreu na província de Nayala (noroeste), "à tarde, quando um comboio escoltado por voluntários e por militares caiu em uma emboscada", relatou a mesma fonte.

Dez voluntários e um civil morreram.

Fontes de segurança ouvidas pela AFP confirmaram os dois "ataques jihadistas", mas não deram um balanço preciso, mencionando apenas "inúmeras perdas entre os elementos de segurança".

