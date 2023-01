Arsenal contrata meia-atacante belga Leandro Trossard, do Brighton

O Arsenal, líder do Campeonato Inglês, anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante belga Leandro Trossard, do Brighton, por 30 milhões de euros.

Depois de não conseguirem contratar o ucraniano Mykhailo Mudryk, que foi para o Chelsea, os 'Gunners' trazem Trossard, de 28 anos e que esteve na Copa do Mundo de 2022, apostando em sua experiência no futebol da Inglaterra.

"É o fruto do bom trabalho de todos no clube concluir a contratação de Leandro. É um jogador polivalente, com grandes qualidades técnicas, inteligência e experiência na Premier League e em nível internacional", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador belga é mais uma peça para a equipe na disputa pelo título inglês, que não vem para os 'Gunners' desde 2004.

"Reforça nosso time enquanto entramos na segunda parte da temporada. Estamos ansiosos para trabalhar com ele", acrescentou Arteta.

Trossard pode estrear pelo Arsenal no clássico de domingo contra o Manchester United, no Emirates Stadium.

O jogador marcou sete gols em 16 jogos com o Brighton nesta temporada, incluindo um hat-trick no empate em 3 a 3 com o Liverpool, em outubro.

Seus últimos dias no Brighton foram marcados pela exigência de seu agente por uma transferência após um problema com o técnico Roberto De Zerbi, que acusou Trossard de ter faltado a um treino e não o relacionou na derrota para o Liverpool por 3 a 0 no último fim de semana.

"Lamento pela maneira como as coisas terminaram, mas de qualquer forma desejo boa sorte a Leandro no futuro", declarou De Zerbi.

smg/jw/pb/pm/cb

Tags