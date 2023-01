Sabalenka vence Shelby Rogers e avança à terceira fase do Aberto da Austrália

A tenista Aryna Sabalenka, 5ª do mundo, voltou a brilhar ao eliminar a americana Shelby Rogers (51ª) com parciais de 6-3 e 6-1 em 1h27 e assim se classificou para a terceira fase do Aberto da Austrália, nesta quinta-feira, em Melbourne.

A bielorrussa de 24 anos mostrou sua força e acertou 32 winners. Ela enfrentará na próxima rodada outra americana, Lauren Davis (57ª), ou a belga Elise Mertens (32ª).

Sabalenka elogiou Shelby Rogers após a partida. "Ela é uma grande jogadora, são sempre partidas difíceis contra ela", disse a quinta cabeça-de-chave.

"Eu esperava um grande nível dela. É por isso que eu disse a mim mesma para manter o foco do começo ao fim e provavelmente é por isso que consegui vencer este jogo em dois sets".

Sabalenka havia precisado de apenas 1h09 para derrotar a tcheca Tereza Martincova (74ª) na primeira rodada na terça-feira.

A tenista chegou às oitavas de final nas duas últimas edições do Aberto da Austrália, sem ir mais longe do que isso. Ela chegou às semifinais de torneios do Grand Slam três vezes (Wimbledon 2021, US Open 2021 e 2022).

