Rudi Völler será o novo diretor esportivo da seleção da Alemanha

O ex-atacante e técnico Rudi Völler será o diretor esportivo da seleção da Alemanha a partir de 1 de fevereiro, substituindo Olivier Bierhoff, anunciou nesta quinta-feira a Federação Alemã de Futebol (DFB).

Depois de a equipe ser eliminada na primeira fase nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, a DFB decidiu que um grupo de cinco ex-jogadores, entre eles Völler, vai liderar o renascimento da seleção.

Este grupo propôs que Völler fosse o sucessor de Bierhoff, que pediu demissão no início de dezembro, após 18 anos na comissão técnica alemã.

Völler foi treinador da seleção entre 2000 e 2004, sendo vice-campeão mundial em 2002 ao perder a final para o Brasil. Dois anos depois, na Eurocopa de Portugal, sua equipe caiu na primeira fase.

Em sua carreira como jogador, ganhou a Copa do Mundo com a Alemanha em 1990, aposentando-se quatro anos depois no Mundial dos Estados Unidos.

Völler tem como primeiro objetivo "estabelecer as bases para uma Euro 2024 de sucesso como anfitrião", afirmou em comunicado da DFB.

"À sua maneira, com suas conquistas como jogador, treinador e gerente, ele soube entusiasmar os torcedores", disse o atual técnico da Alemanha, Hansi Flick, que permanecerá do cargo apesar do fracasso no Mundial do Catar.

