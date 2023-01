Pelo menos 15 soldados morrem em incêndio em quartel na Armênia

Um incêndio em um quartel militar na Armênia deixou pelo menos 15 soldados mortos e três gravemente feridos - informou o Ministério da Defesa nesta quinta-feira (19).

"Quinze soldados morreram, devido ao incêndio que irrompeu em uma companhia de engenheiros e atiradores de elite", disse o ministério em um comunicado, acrescentando que três soldados se encontram em estado grave.

Esta autoridade informou que o incêndio começou à 1h30 de quinta-feira (18h30 de quarta-feira no horário de Brasília) na cidade de Azat, no leste da Armênia. De acordo com as primeiras informações da investigação, o incêndio foi acidental.

O acidente foi o "resultado de uma violação das regras de segurança", disse o ministro da Defesa, Suren Papikyan.

Vários oficiais foram afastados de suas funções pelo ministro da Defesa, após este incidente que gerou comoção na Armênia.

