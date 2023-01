PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== BRASIL POLÍTICA ===

BRASÍLIA:

Parentes de algumas das centenas de mulheres detidas após o violento ataque a Brasília esperam ao sol e à sombra em frente às portas de um presídio feminino por informações sobre seus familiares.

Por Marcelo SILVA DE SOUSA

(Brasil cultura governo justiça Lula Bolsonaro, Reportagem, 500 palavras - a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pressionou seus aliados ocidentais novamente nesta quinta-feira(19) para fornecer ao seu país mais armas pesadas na guerra contra a Rússia, na véspera de uma reunião importante sobre ajuda a Kiev.

(Davos conflito acidente, Central, 674 palavras - já transmitida)

OSLO:

Desertor do Wagner na Noruega se dispõe a revelar segredos do temido grupo paramilitar

Um ex-mercenário do Wagner, que fugiu da Rússia pela fronteira com a Noruega em condições dignas de um filme de guerra está disposto a lançar luz sobre os métodos brutais deste grupo paramilitar na guerra da Ucrânia.

Por Pierre-Henry DESHAYES

(Noruega Rússia conflito Ucrânia Forças armadas, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

VÍDEO

=== FRANÇA PREVIDÊNCIA ===

PARIS:

Trens parados, escolas fechadas, centenas de milhares de manifestantes nas ruas. A França vive nesta quinta-feira (19) um dia de protestos em massa contra o impopular adiamento da idade de aposentadoria para os 64 anos, que põem à prova a credibilidade política do presidente Emmanuel Macron.

(aposentadoria França governo greve manifestação, Central, 454 palavras - já transmitida)

PARIS:

Trinta anos de batalhas sobre o sistema previdenciário na França

A França vive nesta quinta-feira um dia de greve e manifestações contra o projeto de reforma previdenciário do presidente Emmanuel Macron, um tema sensível, que incendeia as ruas há 30 anos.

(França greve manifestações governo aposentadoria, Cronologia, 600 palavras, a ser transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Milhares de manifestantes se reúnem em Lima para pedir renúncia da presidente

Milhares de manifestantes andinos devem protestar nesta quinta-feira (19) em Lima para reivindicar a renúncia da presidente do Peru, Dina Boluarte, depois que uma nova morte em confrontos no sul do país aumentou ainda mais a tensão.

(política Peru manifestação direitos, Central, 450 palavras - já transmitida)

DAVOS:

Cepal prevê ano de 'muito estresse' para economia da América Latina

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) prevê um 2023 de "muito estresse" para a região, consequência de uma "cascata de crises" que vão da inflação à mudança climática.

(Davos Cepal AmLat economia, Entrevista, 410 palavras - já transmitida)

Também na editoria de Economia

Também na editoria de Economia

-- EUROPA

BARCELONA:

Macron e Sánchez querem resposta europeia aos subsídios dos EUA

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, concordaram em dar uma resposta europeia "muito proativa" ao plano de investimentos promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para enfrentar a mudança climática, e evitar assim a "desindustrialização" da Europa.

(previdência diplomacia França Espanha manifestação, Central, 668 palavras - já transmitida)

DAVOS:

Greta Thunberg pede 'pressão pública maciça' em Davos para acabar com os combustíveis fósseis

Greta Thunberg pediu nesta quinta-feira (19) em Davos "uma pressão pública maciça" para acabar com os combustíveis fósseis e disse que sem ação "de baixo para cima" os responsáveis pela crise climática "irão o mais longe que puderem".

(Davos clima diplomacia cúpula energia, Central, 406 palavras - já transmitida)

ROMA:

Império econômico do chefão da Cosa Nostra bloqueado inclui supermercados, resorts e usinas eólicas

Um verdadeiro império econômico de cerca de cinco bilhões de dólares foi confiscado dos "testas de ferro" de Matteo Messina Denaro, o último chefão da Cosa Nostra, preso na segunda-feira após 30 anos foragido.

(máfia crime Itália, 520 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

WELLINGTON:

Primeira-ministra da Nova Zelândia anuncia renúncia inesperada

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira (18, noite de quarta no Brasil) que deixará o cargo em fevereiro.

(política Ardern NovaZelândia, 417 palavras - já transmitida)

WELLINGTON:

Jacinda Ardern deixa legado forjado em várias crises na Nova Zelândia

Jacinda Ardern prometeu uma "positividade implacável" como primeira-ministra da Nova Zelândia, mas, ao anunciar sua renúncia inesperada nesta quinta-feira (19), admitiu o desgaste sofrido pelas intensas demandas do cargo.

(política Ardern NovaZelândia, Perfil, 550 palavras - já transmitida)

-- ÁSIA

XANGAI:

Chineses iniciam feriadão do Ano Novo Lunar marcado por temores da covid

Milhões de chineses viajaram para suas cidades natais nesta quinta-feira (19) para celebrar o feriado prolongado do Ano Novo Lunar com a família, uma situação que "preocupa" o presidente Xi Jinping pelo potencial de propagação da covid-19 nas áreas rurais.

(pandemia vírus China epidemia férias turismo saúde, Central, 424 palavras - já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BARSA:

Tumulto em frente a estádio deixa um morto e vários feridos no Iraque

Uma pessoa morreu e "dezenas" ficaram feridas nesta quinta-feira (19) em um tumulto do lado de fora de um estádio de futebol no Iraque, onde a final da Copa do Golfo será disputada, disseram fontes médicas e de segurança.

(Iraque fbl acidente, 500 palavras - já transmitida)

Também na Editoria de Esporte

=== ECONOMIA ===

DAVOS:

WASHINGTON:

EUA inicia 'medidas extraordinárias' para evitar 'default'

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (19), que começou a tomar "medidas extraordinárias" para continuar cumprindo suas obrigações relacionadas com os vencimentos de sua dívida, ao se alcançar o limite autorizado de endividamento.

(política economia, 500 palavras, a ser transmitida)

CANCÚN:

Uber poderá operar em Cancún após batalha legal

Os motoristas do aplicativo Uber em Cancún esperam que fiquem para trás as agressões e as ameaças que denunciam há anos, depois que a Justiça autorizou seu trabalho nesta cidade do Caribe mexicano que recebe cerca de 30 milhões de turistas por ano.

(transporte México turismo, Ângulo, 420 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LONDRES:

Alemão 'Nada de Novo no Front' lidera as indicações ao BAFTA

O longa alemão "Nada de Novo no Front" empatou, nesta quinta-feira, com taiwanês "O Tigre e o Dragão" (2001) como o filme em língua estrangeira com maior número de indicações na história do cinema britânico, somando 14 para os próximos prêmios BAFTA.

(GB cine prêmio, 400 palavras, a ser transmitida)

PARIS:

Rosalía brilha em desfile espetacular da Louis Vuitton em Paris

Com um miniconcerto de seus sucessos mais recentes, a cantora espanhola Rosalía protagonizou o espetacular desfile de moda masculina da Louis Vuitton em Paris nesta quinta-feira (19).

(luxo França Espanha gente moda, 550 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

BARSA:

