Número 2 do mundo, Ons Jabeur é eliminada na 2ª rodada do Aberto da Austrália

A tunisiana Ons Jabeur, número 2 do mundo e finalista de Wimbledon e do US Open em 2022, foi eliminada nesta quinta-feira do Aberto da Austrália, ao perder na segunda rodada para a tcheca Marketa Vondrousova.

Vondrousova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 5-7 e 6-1, em uma hora e 41 minutos de partida.

Jabeur tentava na Austrália ser a primeira mulher africana a vencer um Grand Slam, mas caiu para a atual número 86 do ranking da WTA, finalista de Roland Garros em 2019.

A tunisiana não se encontrou em quadra no início da partida e perdeu o primeiro set em apenas 24 minutos. No segundo, chegou a abrir 4-1, mas Vondrousova buscou o empate em 5-5.

Três erros não forçados no game seguinte dera à tcheca a chance da quebra, mas Jabeur se salvou e, logo depois, levou o jogo para o terceiro set.

A partir daí as coisas se complicaram rapidamente para a tunisiana, que perdeu cinco games consecutivos e se despediu do torneio numa rodada que derrubou alguns favoritos, como o espanhol Rafael Nadal e o norueguês Casper Ruud, na chave masculina

