Morre segundo manifestante ferido na quarta-feira em protestos no Peru

Um segundo manifestante que ficou gravemente ferido após ser atingido na quarta-feira por um projétil de arma de fogo durante os protestos em Macusani, na região de Puno, no sul do Peru, morreu nesta quinta (19), informou a Defensoria do Povo.

"Após (sofrer) graves ferimentos, morreu esta manhã Salomón Valenzuela ao não resistir à operação no hospital de Macusani", disse à AFP uma fonte da Defensoria do Povo.

Na quarta, uma mulher morreu baleada também nas manifestações de Macusani.

