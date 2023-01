Memphis Depay treina no Atlético de Madrid enquanto clube acerta sua contratação com o Barcelona

O atacante holandês Memphis Depay já treinou nesta quinta-feira com o Atlético de Madrid, enquanto espera o clube 'colchonero' selar sua contratação junto ao Barcelona.

"Memphis, com permissão do FC Barcelona, treinou em Majadahonda enquanto ambos os clubes fecham sua transferência ao nosso clube", informou o Atlético no Twitter.

Na quarta-feira, uma fonte do Barça tinha confirmado à AFP que as duas equipes tinham "chegado a um princípio de acordo para que Memphis Depay seja transferido ao Atlético".

Segundo a imprensa espanhola, o valor da transação é de 3 milhões de euros e o jogador terá contrato até junho de 2025 com o novo clube.

Depay chegou nesta quinta-feira a Madri, onde passou por exames médicos e se juntou aos novos companheiros.

O atacante holandês chega para suprir a saída do português João Félix, cedido por empréstimo ao Chelsea até o final da temporada.

