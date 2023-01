Mais de um milhão de pessoas protestam na França contra a reforma da Previdência (Governo)

Mais de um milhão de pessoas (1,12 milhão), 80 mil só em Paris, protestaram nesta quinta-feira (19) em toda a França contra a reforma da Previdência, impulsionada pelo presidente Emmanuel Macron, informou o Ministério do Interior.

Os dados do ministério superam a meta do milhão de participantes, estabelecida pelos organizadores, embora esteja abaixo dos 2 milhões, estimados pelo líder do sindicato CGT, Philippe Martinez.

