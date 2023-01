Lesão de Nadal deve afastá-lo das quadras de 6 a 8 semanas

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que deve ficar afastado das quadras por um período de seis a oito semanas devido à lesão muscular que sofreu no quadril durante sua eliminação do Aberto da Austrália.

"Fiz exames médicos após a derrota no dia de hoje. A ressonância magnética mostra uma lesão de grau dois no músculo iliopsoas da perna esquerda", escreveu no Twitter o jogador de 36 anos.

"Agora é repouso e fisioterapia anti-inflamatória. Tempo normal de recuperação de seis a oito semanas", acrescento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nadal foi eliminado do Aberto da Austrália na quarta-feira, ao perder para o americano Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5), no jogo em que sentiu sua lesão.

Abatido na entrevista coletiva depois da partida, o espanhol desejou "não ter que passar muito tempo fora outra vez porque, afinal, é muito difícil voltar à forma (...) e ainda mais em uma idade avançada".

Se cumprir o tempo estimado de recuperação, Nadal pode voltar a tempo de disputar os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, em março, mas se for mais conservador e esperar até abril, quando começa a temporada de saibro (seu piso favorito), poderá jogar o Masters de Monte Carlo ou o ATP 500 Barcelona.

dbh/mar/cb

Tags