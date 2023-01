Jogador inglês da MLS morre após acidente marítimo

O zagueiro inglês Anton Walkes, do Charlotte FC, morreu nesta quinta-feira aos 25 anos após sofrer um acidente marítimo no estado americano da Flórida, informaram a liga de futebol dos Estados Unidos (MLS) e a imprensa local.

"A MLS está de luto pela morte de Anton Walkes, zagueiro do Charlotte FC, que faleceu na manhã desta quinta-feira após um acidente no sul da Flórida", disse a liga em um comunicado.

Segundo a emissora Local 10, o acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, quando a embarcação que conduzia colidiu com outra perto do cais do Miami Marine Stadium.

O jogador foi encontrado inconsciente e recebeu ressuscitação cardiopulmonar de uma equipe de resgate antes de ser levado em estado grave a um hospital.

Walkes "foi um tremendo filho, pai, parceiro e companheiro de equipe, cuja forma alegre de viver comoveu a todos que o conheceram", disse em comunicado o proprietário do Charlotte FC, David Tepper.

"Não há palavras para descrever a dor de todos na MLS após a trágica morte de Anton Walkes", acrescentou a liga. "Anton era um jogador talentoso e dedicado, muito querido por seus companheiros e fãs".

Walkes foi formado nas categorias de base do Tottenham e posteriormente defendeu o Porthsmouth, também da Inglaterra.

Em 2020, se transferiu para o Atlanta United, da MLS. Em dezembro de 2021, foi contratado pelo Charlotte FC para o ano de estreia da franquia na liga americana, e foi titular de 21 dos 23 jogos disputados pela equipe.

