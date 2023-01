EUA: polícia oferece recompensas para identificar autores de ataques a centros antiaborto

A polícia federal dos Estados Unidos ofereceu, nesta quinta-feira (19), recompensas por qualquer informação que permita identificar os autores de ataques a centros antiaborto.

O FBI informou que oferece até US$ 25.000 por qualquer informação sobre atos de vandalismo ou incêndios intencionais contra uma dezena de associações familiares ou religiosas que tentam dissuadir as mulheres de abortar. A recompensa também vale para localizar os autores do coquetel molotov lançado contra uma clínica de aborto na Califórnia.

A iniciativa "reflete a determinação" do FBI de investigar todos esses casos, disse seu diretor, Christopher Wray, que prometeu processar todos que se ampararem em pontos de vista extremistas para justificar atos criminosos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os atos de vandalismo, que não deixaram vítimas, foram registrados após o vazamento, em 2 de maio, de uma sentença da Suprema Corte dos Estados Unidos que dinamitou o direito ao aborto no país. Desde então, os conservadores afirmam que perceberam um aumento dos ataques a estruturas dos opositores ao aborto e acusam as autoridades de não levá-los tão a sério quanto a violência contra as clínicas que interrompem a gestação.

Na semana passada, os republicanos da Câmara dos Representantes aprovaram uma resolução em que culpam "o governo Biden por não tomar medidas para responder a esses ataques radicais".

Desde 1977, houve 11 assassinatos, 42 atentados a bomba e 196 ataques incendiários contra pacientes, médicos, voluntários ou clínicas que realizam abortos, segundo a Federação Nacional do Aborto, que registra esse tipo de violência.

chp/sl/erl/yow/lb/mvv

Tags