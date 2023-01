Comunicado do Business Wire :Saudi Ministry of Economy and Planning

A transformação econômica rápida da Arabia Saudita e seu papel global em trazer estabilidade ao curto prazo enquanto conduze transformação ao longo prazo foi o tema de painel de alto nível no terceiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos.

Saudi Arabia's Transformation in a Changing Global Context panel at WEF2023 (Photo: AETOSWire)

A sessão intitulada "Transformação da Arabia Saudita num Contexto Global Mutante", incluiu quatro interlocutores do Reino que apresentaram suas ideias sobre como os investimentos estratégicos, a construção de pontes geopolíticos e a industrialização na Arabia Saudita estão transformando o país em uma referência de otimismo econômico em meio a desafios macroeconômicos.

Sua Alteza Princesa Reema bint Bandar Al Saud, Embaixadora do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas nos Estados Unidos da América, sublinhou a importância da relação Arabia Saudita- EU.

"Somos parceiros estratégicos, fomos amigos por mais de 80anos e apoiamos um ao outro onde precisa e importa. Isso não só é bom para os EU ou o Reino da Arabia Saudita, mas cria um mundo mais estável,"disse.

Sua Excelência Mohammed bin Abdullah Al Jadaan, Ministro das Finanças Saudita, anunciou as reformas econômicas conduzidas por Saudi Vision 2030, proporcionando um caminho para a região.

"Visto que investimos fortemente na tecnologia, pudemos perfeitamente passar do "real" para o"virtual" em setores como saúde e educação," disse Al Jadaan. "Também prevemos a inflação antes de muitas pessoas. Enquanto a inflação mundial ultrapassou os 8% em 2022, a nossa ficou abaixo da média 3%."

Sua Excelência Abdullah bin Amer Alswaha, Ministro de Comunicações e Tecnologia da Informação, salientou o Reino como um sócio confiável para fechar divisões globais impulsionado por talento e tecnologia, explicando suas realizações ao "conectar o não-conectável"com o Programa de Rede Não-Terrestre, explorando como o espaço pode entregar internet para 2.7 bilhões de pessoas que não têm acesso.

"Para estender soluções, estabelecemos um plano de ação com o que chamamos os 3Cs: estruturas comuns, ação coletiva e ferramentas colaborativos. Acreditamos que o Reino representará uma força global para a integração e um parceiro preferencial aproximando estas divisões,"disse.

Da sua parte, Sua Excelência Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais, apontou para o investimento no setor industrial da nação e o foco em novos recursos de riqueza nacional.

"Nosso objetivo é criar uma economia industrial ágil, competitiva e sustentável. O setor está desenhado para satisfazer a demanda local e garantir resiliência, mas a exportação também é chave. Estamos criando um ecossistema que capacita o setor privado a investir nas tecnologias certas que permitem que nossas instalações de produção produzam além da média global,"disse Alkhorayef.

O painel incluiu também Kristalina Georgieva, Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional, CEO da Citi.

Georgieva disse: "Quando visitei a Arabia Saudita, fiquei extremamente impressionada com o progresso que o país realizou ao implementar Vision 2030, tornando-se um ponto luminoso para a economia mundial."

