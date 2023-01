Comunicado do Business Wire :Saudi Arabia Ministry of Sport

Uma coletiva de imprensa foi realizada ontem à noite, após a decisão da Supercopa da Itália entre Milan e Inter de Milão, disputada no Estádio King Fahd, em Riad, às 22h (horário local) - trazida pelo Ministério do Esporte saudita como parte dos eventos esportivos na segunda temporada de Diriyah.

Simone Inzaghi: During a press conference post the Italian Super Cup (Photo: AETOSWire)

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, agradeceu à Arábia Saudita por sediar a competição. "A Arábia Saudita é um país amigo, o que fez com que eu e o time aproveitássemos muito o tempo que passamos aqui. Tenho vários amigos no país e agradeço o trabalho incrível na organização de um jogo como este".

O treinador reagiu ao desempenho de sua equipe para garantir a Supercopa da Itália pela segunda temporada consecutiva: "Estávamos totalmente lúcidos e fizemos a partida perfeita". E continuou: "Atingimos o nosso segundo objetivo na temporada, depois de termos chegado às oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Agora, só queremos festejar esta vitória".

Em declarações aos meios de comunicação, o técnico do AC Milan, Stefano Pioli, compartilhou sua frustração em uma derrota que ele tachou como "dolorosa". Pioli admitiu que não esperava o declínio da equipe neste início de ano, mas também afirmou que farão de tudo para se recuperar. "Não tivemos um primeiro tempo à altura de um jogo como este. Tentamos voltar para o segundo tempo, com um bom começo, mas depois caímos novamente". Ele acrescentou: "Não estamos tendo nosso melhor momento mentalmente. Temos de fazer mais e melhor."

