Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

Novo acordo entre O-RAN ALLIANCE e ATIS abre a oportunidade para a ATIS adotar especificações da O-RAN

A O-RAN ALLIANCE e a ATIS assinaram um memorando de entendimento para promover os objetivos mútuos de ambas as organizações a fim de avançar a indústria em direção a redes de acesso por rádio (RAN) mais inteligentes, abertas, virtualizadas e em conformidade com os padrões internacionais.

"A O-RAN está dando as boas-vindas à oportunidade de trabalhar com a ATIS", disse Alex Jinsung Choi, presidente da O-RAN ALLIANCE e vice-presidente sênior de Tecnologia na Deutsche Telekom. "Estamos ansiosos com a oportunidade de a ATIS adotar as especificações da O-RAN para os seus padrões de Open RAN e de trabalharmos juntas com o objetivo de definir a próxima geração de tecnologia de RAN aberta e inteligente."

Evento da O-RAN ALLIANCE e demonstrações no MWC Barcelona vão apresentar as novidades mais recentes do ecossistema de RAN aberta

A O-RAN ALLIANCE planeja realizar seu próximo evento do setor em 28 de fevereiro de 2023, das 11h30 às 12h30 (horário de Brasília) no MWC Barcelona 2023, organizado pela Deutsche Telekomno Hall 3 Stand 3M31. O evento contará com:

-- Palestras de Alex Jinsung Choi (presidente da O-RAN ALLIANCE) e Stefan Engel-Flechsig (COO da O-RAN ALLIANCE)

-- Opiniões sobre testes e integração de RAN aberta e segurança por parte de provedores de serviços de comunicações (CSP) da Ásia, Europa e Américas

-- Painéis de discussões do setor sobre desenvolvimento regional (implementações e testes), segurança, maturidade do ecossistema e eficiência energética pelos principais CSP e fornecedores do ecossistema da O-RAN

Mais de 60 empresas membros da O-RAN planejam apresentar demonstrações de sua tecnologia e soluções baseadas na O-RAN no MWC Barcelona ou na Exposição Virtual da O-RAN. Os visitantes estão convidados a conferir tudo em seus estandes. A O-RAN ALLIANCE pretende lançar um mapa do que será exibido no evento. Para mais detalhes, siga-nos no canal de LinkedIn da O-RAN ALLIANCE.

Sétima versão ("G") da O-RAN Software Community recebe expansão para 13 fluxos de projetos

Em dezembro de 2022, após o ciclo de lançamento semestral, a O-RAN Software Community (OSC) publicou sua sétima versão de software aberto - denominada "G". Com ela, a OSC expandiu para 13 fluxos de projetos, adicionando um novo projeto: o AI/ML Framework.

A cada lançamento, o software aberto da OSC continua ajudando muito as empresas a desenvolver, testar e integrar suas soluções comerciais de RAN aberta e inteligente. As contribuições para o software aberto da OSC vêm de uma comunidade diversificada, oferecendo um amplo escopo de software de acordo com as especificações mais recentes da O-RAN ALLIANCE.

"Estou muito feliz em ver a sétima versão e a inclusão do novo fluxo de projeto AI/ML Framework de nossa comunidade de código aberto", comentou Chih-Lin I, cientista-chefe da China Mobile e copresidente do Comissão Técnica de Direção da O-RAN. "Com a O-RAN ALLIANCE entrando em seu quinto ano, esperamos evoluir para uma nova fase. Acredito profundamente que o poder do código aberto é essencial para levar o progresso da O-RAN a novos patamares nos próximos anos."

"O crescimento da comunidade de software da O-RAN foi tremendo. Com a versão 'G' da O-RAN SC, este marco ajudará a acelerar ainda mais a O-RAN no mundo todo e avançar na implementação de redes flexíveis que exigem infraestrutura nativa em nuvem de nível de operadora à medida que seguimos em direção a um mundo de sistemas inteligentes alimentado por aplicativos inovadores de ponta", afirmou Gil Hellmann, vice-presidente de Engenharia de Soluções de Telecomunicações da Wind River. "Para esta versão mais recente da O-RAN SC, a Wind River continuou fornecendo contribuições importantes ao projeto INF ao trabalhar com a comunidade para habilitar mais recursos relacionados à Open RAN no StarlingX e implementar uma estrutura de suporte à última interface O2 publicada, que é essencial para operações de gerenciamento e implementação de infraestrutura em nuvem. Mal podemos esperar para continuar nossa estreita colaboração."

Novos Centros Abertos de Teste e Integração (OTIC) são aprovados no Japão e América do Norte

A O-RAN ALLIANCE tem o prazer de anunciar que o Japan OTIC e o North American OTIC na área metropolitana/leste de Nova York (COSMOS) se juntam à comunidade de Centros Abertos de Teste e Integração. Com ambas as incorporações, agora são nove os OTIC aprovados na Europa, nas Américas e na Ásia.

"Os testes e a integração compartilhados são essenciais para fornecer as soluções comerciais da O-RAN. Por isso mesmo é ótimo ver mais OTIC sendo aprovados na América do Norte e em todo o mundo", disse Igal Elbaz, CTO de rede da AT&T e membro do conselho da O-RAN ALLIANCE. "Os OTIC também fazem parte do O-RAN PlugFests e do programa O-RAN Certification and Badging, promovendo mais confiança nos produtos, componentes e soluções da O-RAN dentro do setor."

"Estamos muito satisfeitos com o início do OTIC no Japão, marcado pela cerimônia de abertura no mês passado, e acreditamos que o ambiente de teste neutro e aberto para os fornecedores ajudará no avanço das soluções da O-RAN", afirmou Naoki Tani, vice-presidente executivo e CTO da NTT DOCOMO e membro do conselho da O-RAN ALLIANCE. "A NTT DOCOMO implementou redes 5G em todo o país com equipamentos compatíveis com a O-RAN e pretende expandir ainda mais o ecossistema da O-RAN como coanfitriã do OTIC no Japão juntamente com o Comitê de Promoção de P&D da YRP e operadoras locais."

Para saber mais sobre os esforços de teste e integração da O-RAN ALLIANCE e os OTIC, acesse nosso site.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 300 operadoras de redes móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam na indústria da rede de acesso por rádio (RAN). Sendo a RAN uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar a indústria para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações da O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. Ao mesmo tempo, as redes móveis baseadas na O-RAN melhoram a eficiência das implementações de RAN, bem como as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para RAN e oferece suporte a seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para mais informações, acesse www.o-ran.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230118005990/pt/

Contato

RP da O-RAN ALLIANCE

Zbynek Dalecky [email protected] O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemanha

