Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, a Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunciou sua meta de atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa (GHG) até 2050, validadas e aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi), uma parceria entre o Pacto Global da ONU, CDP e a World Wide Fund for Nature, que a torna a primeira fabricante de PCs e smartphones e uma das 139 empresas no mundo com uma meta líquida zero validada pela SBTi.

Ao trabalhar com a SBTi e se alinhar ao padrão Net-Zero (o primeiro do mundo), a Lenovo vem adotando uma abordagem científica, colaborativa e responsável para reduzir as emissões.

"Como líder mundial de tecnologia, a Lenovo está comprometida em reduzir suas emissões há mais de uma década", disse o presidente da Lenovo, Yuanqing Yang. "Na luta contra as mudanças climáticas, acreditamos que a cooperação e a responsabilidade são dois elementos cruciais necessários ao sucesso coletivo. Continuamos dedicados a seguir a ciência do clima, ao padronizar nossas medições e buscar a validação contínua para nossos objetivos e progresso."

O alinhamento de metas ao SBTi ajuda as empresas a se tornarem responsáveis pela redução de suas emissões. Sem se alinhar ao SBTi, é difícil validar ou saber quando uma meta de emissão líquida zero é alcançada. Isto devido à:

-- Padronização: A SBTi é a primeira corporação a padronizar o que significa Net-Zero, referente ao esforço para limitar o aquecimento mundial a 1,5°C.

-- Adaptação: O padrão da SBTi é dinâmico e sensível ao esforço coletivo das empresas e às mudanças de temperatura do planeta.

-- Responsabilidade: Embora 2050 pareça distante para muitos, muitos líderes que assumem compromissos hoje podem não estar em suas funções em 27 anos. O alinhamento das metas de redução das mudanças climáticas a um organismo externo confere responsabilidade e continuidade.

"A ciência do clima nos informa que precisamos de cortes rápidos e profundos nas emissões, se desejamos alcançar emissões líquidas zero a nível mundial e evitar os efeitos mais prejudiciais das mudanças climáticas", disse Luiz Amaral, diretor executivo da iniciativa Science Based Targets. "As metas líquidas zero da Lenovo correspondem à urgência da crise climática e definem um claro exemplo que seus pares devem seguir."

As metas a longo prazo da Lenovo para 2050 coincidem com suas metas de redução de emissões a curto prazo validadas pela SBTi para 2030, todas as quais são descritas abaixo:

Alvo Geral de Emissões Líquidas Zero

A Lenovo se compromete a alcançar emissões líquidas zero de GHG em toda a cadeia de valor até os anos fiscais de 2049/2050.

Alvos a Curto Prazo

A Lenovo se compromete a reduzir as emissões absolutas de GHG de escopos 1 e 2 em 50% até os anos fiscais de 2029/2030 a partir de um ano fiscal base de 2018/2019. A Lenovo também se compromete a reduzir as emissões de GHG de escopo 3 do uso de produtos vendidos em 35%, em média, para produtos comparáveis dentro do mesmo período. A Lenovo se compromete a reduzir as emissões de GHG de escopo 3 de bens e serviços adquiridos em 66,5% por milhão de US$ de lucro bruto no mesmo período. A Lenovo se compromete ainda a reduzir as emissões de GHG de escopo 3 do transporte e distribuição 'upstream' em 25% por tonelada-km de produto transportado dentro do mesmo período.

Alvos a Longo Prazo

A Lenovo se compromete a reduzir as emissões absolutas de GHG de escopos 1, 2 e 3 em 90% até os anos fiscais de 2049/50 a partir de um ano base fiscal de 2018/19.

A Lenovo é uma das primeiras a adotar a abordagem de redução de emissões com base científica, após receber a aprovação para metas de redução de emissões a curto prazo em 2020 até 2030 e ajudar a testar em curso o primeiro padrão Net-Zero deste tipo.

"O sucesso em alcançar emissões líquidas zero depende de uma estrutura transparente, colaborativa e baseada na ciência, que irá manter as organizações responsáveis a longo prazo. A SBTi criou esta estrutura e irá capacitar as empresas a acelerar a redução de emissões", comentou Carolina Milanesi, fundadora da The Heart of Tech, uma consultoria com foco em ESG.

As principais estratégias para reduzir as emissões da Lenovo incluem reduzir o impacto ambiental de seus produtos, aproveitar a inovação para aumentar a sustentabilidade em sua fabricação bem como reduzir as emissões em suas operações e cadeia de valor. Estas estratégias foram descritas na série de vídeos 'Journey to Net-Zero' da empresa, que demonstra como os especialistas da Lenovo estão mudando os processos comerciais para alcançar metas líquidas zero.

As medições de emissões da Lenovo irão contribuir para uma corporação mais ampla de dados colaborativos, a fim de compreender e limitar as mudanças climáticas, segundo a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento a não mais de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Mais de 4.000 empresas em todo o mundo estão em processo de alinhar suas metas de redução de emissões à metodologia baseada em ciência e aos processos de validação da SBTi.

Além de seu trabalho de reduzir as emissões, a Lenovo foi reconhecida no Gartner's Top 25 Global Supply Chain, Fortune's World's Most Admired Companies e como uma líder em Mudanças Climáticas e Segurança Hídrica pela CDP. Leia mais sobre os esforços da Lenovo de criar um futuro mais inteligente e sustentável para todos no Relatório de ESG dos anos fiscais de 2021-22 da empresa.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 82.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, ao expandir ainda mais para áreas-chave de crescimento, incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Esta transformação, junto com a inovação revolucionária da Lenovo, está formando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias por meio de nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

