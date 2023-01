City vira sobre o Tottenham (4-2) em jogo adiado do Campeonato Inglês

Com dois gols de Riyad Mahrez, um de Julián Álvarez e um de Erling Haaland, seu primeiro em 2023, o Manchester City venceu de virada o Tottenham por 4 a 2 nesta quinta-feira, em jogo remarcado pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

O vitória deixa o City em segundo na tabela, cinco pontos atrás do líder Arsenal, mas com um jogo a mais, e três pontos à frente do rival Manchester United (3º).

Já os 'Spurs' seguem na quita colocação, a três pontos do Newcastle (4º), que tem um jogo a menos e fecha o Top 4, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

O Tottenham foi para o intervalo com dois gols de vantagem. O primeiro deles veio em erro na saída de bola do City, que Dejan Kulusevski aproveitou para marcar (44').

Dois minutos depois, Harry Kane bateu forte, o goleiro Ederson rebateu e Emerson Royal pegou a sobra para ampliar (45+1).

Com esta inesperada desvantagem, os 'Citizens' foram para cima no segundo tempo. Mahrez, em grande atuação pelo lado direito, comandou a virada do time de Manchester.

No minuto 51, o argelino cruzou e Julián Álvarez aproveitou para dar início à reação do City.

Três minutos depois, após bom passe de Rodri, Mahrez desviou de cabeça e Haaland deixou tudo igual (54').

Depois que o Tottenham teve a chance de fazer 3 a 2 com um chute na trave do croata Ivan Perisic (60'), Mahrez coroou sua grande noite marcando duas vezes (64' e 90').

-- Jogo adiado da 7ª rodada e classificação do Campeonato Inglês:

- Quinta-feira:

Manchester City - Tottenham 4 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 47 18 15 2 1 42 14 28

2. Manchester City 42 19 13 3 3 50 20 30

3. Manchester United 39 19 12 3 4 30 22 8

4. Newcastle 38 19 10 8 1 33 11 22

5. Tottenham 33 20 10 3 7 39 31 8

6. Fulham 31 20 9 4 7 32 29 3

7. Brighton 30 18 9 3 6 35 25 10

8. Brentford 29 19 7 8 4 32 28 4

9. Liverpool 28 18 8 4 6 34 25 9

10. Chelsea 28 19 8 4 7 22 21 1

11. Aston Villa 25 19 7 4 8 22 27 -5

12. Crystal Palace 23 19 6 5 8 18 27 -9

13. Nottingham 20 19 5 5 9 15 34 -19

14. Leeds 17 18 4 5 9 26 33 -7

. Leicester 17 19 5 2 12 26 33 -7

16. Wolverhampton 17 19 4 5 10 12 27 -15

17. Bournemouth 16 19 4 4 11 18 41 -23

18. West Ham 15 19 4 3 12 15 25 -10

19. Everton 15 19 3 6 10 15 26 -11

20. Southampton 15 19 4 3 12 17 34 -17

hap/pm/cb

