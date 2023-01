Chiesa se reencontra com o gol e leva Juventus às quartas da Copa da Itália

Lesionado durante muitos meses, Federico Chiesa se reencontrou com o gol depois de 378 dias para classificar a Juventus às quartas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira, com a vitória por 2 a 1 sobre o Monza.

O atacante italiano não marcava desde o dia 6 de janeiro de 2022, pouco antes de sofrer uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados até novembro.

Chiesa entrou no segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 1 a 1. No minuto 78, ele avançou pela esquerda e bateu de direita para dar a vitória à Juve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sob os olhares do novo presidente da 'Velha Senhora', Gianluca Ferrero, eleito na última quarta-feira, o time 'bianconero' saiu na frente com um gol de cabeça de Moise Kean (8').

Mas o Monza contava com Mattia Valoti, seu talismã na Copa da Itália, que empatou também de cabeça após cobrança de escanteio (24').

Com a vitória, a Juventus enfrentará nas quartas de final a Lazio, que bateu no Estádio Olímpico por 1 a 0 o Bologna, gol do brasileiro Felipe Anderson.

Outra equipe classificada nesta quinta-feira foi a Atalanta, que goleou a Spezia por 5 a 2. Graças principalmente aos dois gols do atacante nigeriano Ademola Lookman, o time de Bérgamo vai disputar uma vaga nas semifinais com a Inter de Milão, atual campeã.

-- Resultados das oitavas de final da Copa da Itália:

- Terça-feira, 10 de janeiro:

(+) Inter de Milão - Parma (2ªD) 2 - 1 na prorrogação

- Quarta-feira, 11 de janeiro:

Milan - (+) Torino 0 - 1 na prorrogação

- Quinta-feira, 12 de janeiro:

(+) Fiorentina - Sampdoria 1 - 0

(+) Roma - Genoa (2ªD) 1 - 0

- Terça-feira, 17 de janeiro:

Napoli - (+) Cremonese 2 - 2 (4-5 nos pênaltis)

- Quinta-feira, 19 de janeiro:

(+) Atalanta - Spezia 5 - 2

(+) Lazio - Bologna 1 - 0

(+) Juventus - Monza 2 - 1

(+): times classificados para as quartas de final.

- Programação das quartas de final:

Terça-feira, 31 de janeiro:

Inter de Milão - Atalanta

Quarta-feira, 1 de fevereiro:

Fiorentina - Torino

Roma - Cremonese

Quinta-feira, 2 de fevereiro:

Juventus - Lazio

alu/pm/cb

Tags