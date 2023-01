Chefe do Conselho Europeu visita Kiev para discutir mais ajuda à Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou nesta quinta-feira (19) que está "a caminho de Kiev" para discutir novas medidas de apoio à Ucrânia com o presidente Volodimir Zelensky, que pediu a aceleração do fornecimento de armas.

"Medidas concretas (...) para garantir que (a Ucrânia) se torne mais forte e mais poderosa" serão discutidas, disse Michel em uma mensagem de vídeo postada no Twitter.

Os aliados da Otan prometeram a Kiev "maior apoio com armas mais pesadas e modernas" para conter as ofensivas russas, disse ele.

"Os ucranianos estão lutando por sua terra, pelo futuro de seus filhos. Mas eles também estão lutando por nossos valores europeus comuns de paz e prosperidade. Eles precisam e merecem o nosso apoio", disse o chefe do Conselho Europeu, que representa os 27 Estados-membros da União Europeia (UE).

Michel disse que também se encontraria com o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, e membros do parlamento em Kiev.

A visita ocorre às vésperas de uma reunião em Ramstein (Alemanha) do Grupo de Contato sobre a Ucrânia, que reúne cerca de 50 países liderados pelos Estados Unidos.

As negociações do grupo se concentrarão na coordenação da ajuda à Ucrânia, incluindo o fornecimento de blindados pesados e sistemas de defesa aérea modernos.

