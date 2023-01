Barcelona goleia o modesto Ceuta e vai às quartas da Copa do Rei

O Barcelona se classificou para as quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira, ao golear por 5 a 0 o modesto Ceuta, da terceira divisão do futebol espanhol.

Jogando fora de casa, o time 'blaugrana' demorou para abrir o placar com um gol do brasileiro Raphinha (41'), mas no segundo tempo construiu a goleada com Robert Lewandowski (49' e 89'), Ansu Fati (70') e Franck Kessié (77').

O Barça entrou em campo com uma equipe mesclada e começou o jogo cometendo muitos erros até conseguir controlar as ações, depois de o Ceuta mostrar muita intensidade no primeiro tempo.

Os anfitriões se fecharam bem na defesa, mas deixando espaços nas laterais para os avanços de Raphinha e Jordi Alba, que tentavam lançar na área o artilheiro Lewandowski, muito marcado.

O fantasma do Intercity, outro time da terceira divisão, que na fase anterior levou o confronto com o Barcelona para a prorrogação, parecia estar se desenhando conforme o tempo passava na primeira etapa.

O Ceuta assustou em uma cabeçada de Rodri aos 30 minutos, na melhor chance na partida para os donos da casa, que pouco depois sofreriam o primeiro gol.

Raphinha recebeu na entrada da área para bater cruzado no canto direito do goleiro Tomas Mejías (41').

A vantagem deu tranquilidade ao Barça, enquanto o Ceuta, já sem nada a perder, voltou para o segundo tempo disposto a pressionar.

O time catalão também se mostrou mais intenso e, em uma roubada de bola, Kessié cruzou rasteiro para Lewandowski, que tocou entre as pernas de Mejías (49')

O polonês marcaria mais uma vez na reta final da partida, em um chute cruzado (89').

O técnico do Barça, Xavi Hernández, aproveitou a vantagem para mexer no time, já visando o duelo de domingo contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol.

Ansu Fati, que entrou no lugar de Ferran Torres (59'), fez o terceiro (70') e, pouco depois, Kessié marcou de cabeça (77').

-- Jogos das oitavas de final da Copa do Rei:

- Terça-feira

(+) Real Sociedad - Mallorca 1 - 0

Alavés (2ªD) - (+) Sevilla 0 - 1

- Quarta-feira

Sporting Gijón (2ªD) - (+) Valencia 0 - 4

(+) Athletic de Bilbao - Espanyol 1 - 0

Levante (2ªD) - (+) Atlético de Madrid 0 - 2

Betis - (+) Osasuna 2 - 2 (2-4 nos pênaltis)

- Quinta-feira

Ceuta (3ªD) - (+) Barcelona 0 - 5

(17h00) Villarreal - Real Madrid

(+): classificados para as quartas de final.

gr/pm/cb

