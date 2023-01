Alec Baldwin será acusado de homicídio culposo por disparo em set de filmagem

O ator Alec Baldwin será acusado de homicídio culposo por atirar, acidentalmente, em uma diretora de fotografia no "set" de filmagem do faroeste "Rust" - disse uma promotora nesta quinta-feira (19).

A encarregada das armas do filme, Hannah Gutierrez-Reed, responsável pelo revólver que disparou o tiro que matou Halyna Hutchins, de 42 anos, também será acusada, anunciou a promotora do primeiro distrito judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwies.

Se forem considerados culpados, ambos podem ser condenados a até 18 meses de prisão e a pagar uma multa de US$ 5.000.

"Depois de uma exaustiva análise das provas e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem de 'Rust'", declarou Carmack-Altwies.

"Ninguém está acima da lei, e todos merecem justiça", frisou.

