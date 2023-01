África do Sul realizará exercícios navais com China e Rússia em fevereiro

A África do Sul, que sempre se recusou a condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (19) que organizará exercícios conjuntos com as Marinhas russa e chinesa ao longo de suas costas em fevereiro.

"A África do Sul receberá a Marinha da China e a Marinha da Federação Russa em um exercício multilateral de 17 a 27 de fevereiro", disse o Exército sul-africano em comunicado.

"Para reforçar as já prósperas relações entre África do Sul, Rússia e China", essas manobras decorrerão ao largo da costa de Durban, o maior porto do sul da África, e de Richards Bay a cerca de 180 quilômetros ao norte, segundo a mesma fonte.

"Será a segunda vez que exercícios como este são realizados na presença das três forças navais, os primeiros ocorreram em novembro de 2019 na Cidade do Cabo", lembrou o Exército.

Mais de 350 soldados sul-africanos "de vários serviços e divisões" vão participar nestas manobras, juntamente com "seus homólogos russos e chineses com o objetivo de compartilhar as suas habilidades e conhecimentos operacionais", especifica o texto.

A África do Sul, uma das potências do continente, assumiu uma posição neutra desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.

