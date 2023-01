Zelensky convida presidente chinês para conversar

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, enviou uma carta a seu homólogo chinês, Xi Jinping, convidando-o para uma conversa - disse a esposa do europeu, Olena Zelenska.

Zelensky tentou repetidamente entrar em contato com Xi desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro do ano passado, esperando que Pequim use sua influência sobre o líder russo, Vladimir Putin.

Durante um discurso na terça-feira (17), no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Zelenska disse ter uma carta para Xi e deu mais detalhes sobre ela durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18).

"É um convite ao diálogo, e espero, de todo o coração, que haja uma resposta a esta proposta", disse à imprensa.

China e Rússia anunciaram uma parceria "sem limites" pouco antes de Putin ordenar que suas tropas entrassem na Ucrânia.

A China tentou se posicionar como neutra na guerra, ao mesmo tempo em que fortaleceu os laços com Moscou, especialmente no setor de energia.

Alguns analistas sugerem, no entanto, que Pequim poderia, em última análise, intervir como mediador para negociar o fim dos combates na Ucrânia.

Em agosto, Zelensky disse ao South China Morning Post que havia "solicitado oficialmente uma conversa" com Xi, acrescentando que um diálogo seria "útil".

