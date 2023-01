Xi preocupado por casos de covid-19 em áreas rurais da China

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que está "preocupado" pela situação da covid-19 nas áreas rurais da China, informou a imprensa estatal, no momento em que milhões de pessoas viajam para o campo para o feriado do Ano Novo Lunar.

O mandatário também defendeu sua política de "covid-zero", suspensa em dezembro após atingir a economia e motivar protestos por todo o país, e afirmou que havia sido "a decisão correta".

"Xi disse estar especialmente preocupado com as áreas rurais e os habitantes rurais, após o país ajustar suas medidas de resposta à covid-19", indicou a agência estatal Xinhua sobre os alertas feitos aos dirigentes e autoridades locais.

"Ele insistiu nos esforços para melhorar a atenção médica para os mais vulneráveis ao vírus em áreas rurais", continuou a Xinhua.

"A prevenção e controle da epidemia entraram em uma nova fase e seguimos em um período que requer grandes esforços para abordar as limitações na prevenção e controle epidêmico em áreas rurais", concluiu.

As autoridades de trânsito antecipam que mais de 2 bilhões de viagens serão feitas em um período de 40 dias entre janeiro e fevereiro na China, quase o dobro do ano passado e 70% do nível anterior à pandemia.

