Wall Street fecha em queda, influenciada por dados sobre economia dos EUA

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta quarta-feira (18), após vários indicadores econômicos medíocres nos Estados Unidos.

Assim, o Dow Jones recuou 1,81%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,24% e o S&P 500 caiu 1,56%.

"Subimos muito" rápido", resumiu Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors. O Nasdaq estava há sete sessões consecutivas fechando no azul.

Os investidores "achavam que não haveria recessão e os números de hoje mostram que vamos nesse caminho sim", acrescentou a analista.

Isto reverteu a tendência de alta da abertura, segundo especialistas da Schwab.

As vendas no varejo caíram mais do que o esperado em dezembro (1,1%), enquanto o índice de preços no atacado caiu 0,5% na medição mês a mês em dezembro. A produção industrial teve um forte recuo no último mês do ano passado, de 0,7%.

Também houve alguns resultados negativos das empresas, especialmente no setores bancário e de gestão.

