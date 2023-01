United cede empate contra o Crystal Palace (1-1) mas sobe para 3º na Premier League

O Manchester United subiu para o terceiro lugar da Premier League ao somar um ponto (1-1) em sua visita ao Crystal Palace (12º), nesta quarta-feira, em jogo adiado da 7ª rodada do campeonato inglês.

Embora tenha jogado fora de casa, o resultado deixou um gosto amargo para o United, já que vencia até o final do tempo regulamentar, graças a um gol no primeiro tempo do português Bruno Fernandes (43).

Mas nos acréscimos, Michael Olise empatou para os donos da casa (90+1).

Com este ponto, o United soma 39 pontos e empata com o Manchester City, segundo e com um jogo a menos. Ambos estão 8 pontos atrás do líder Arsenal.

A boa notícia para os jogadores comandados pelo técnico Erik ten Hag é que eles já têm uma vantagem de seis pontos sobre o quinto colocado Tottenham na luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

--- Resultado do jogo adiado da 7ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Quarta-feira:

Crystal Palace 1 Olise (90+1)

Manchester United 1 Fernandes (43)

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 47 18 15 2 1 42 14 28

2. Manchester City 39 18 12 3 3 46 18 28

3. Manchester United 39 19 12 3 4 30 22 8

4. Newcastle 38 19 10 8 1 33 11 22

5. Tottenham 33 19 10 3 6 37 27 10

6. Fulham 31 20 9 4 7 32 29 3

7. Brighton 30 18 9 3 6 35 25 10

8. Brentford 29 19 7 8 4 32 28 4

9. Liverpool 28 18 8 4 6 34 25 9

10. Chelsea 28 19 8 4 7 22 21 1

11. Aston Villa 25 19 7 4 8 22 27 -5

12. Crystal Palace 23 19 6 5 8 18 27 -9

13. Nottingham 20 19 5 5 9 15 34 -19

14. Leeds 17 18 4 5 9 26 33 -7

15. Leicester 17 19 5 2 12 26 33 -7

16. Wolverhampton 17 19 4 5 10 12 27 -15

17. AFC Bournemouth 16 19 4 4 11 18 41 -23

18. West Ham 15 19 4 3 12 15 25 -10

19. Everton 15 19 3 6 10 15 26 -11

20. Southampton 15 19 4 3 12 17 34 -17

