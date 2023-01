Terremoto deixa 70 feridos no Irã, perto da fronteira turca

Pelo menos 70 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (18), durante um terremoto no noroeste do Irã, perto da fronteira com a Turquia - anunciaram fontes oficiais.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto ocorreu às 10h08 GMT (7h08 no horário de Brasília), com magnitude de 5,8 e profundidade de 10 km.

Já o centro sismológico da Universidade de Teerã registrou um terremoto de magnitude 5,4 a uma profundidade de 12 km.

Pelo menos "70 pessoas ficaram feridas" durante sua fuga, informou a televisão estatal, citando autoridades locais.

O epicentro do terremoto foi localizado em Khoy, uma cidade da província do Azerbaijão Ocidental e na fronteira com a Turquia.

Mais de 300 casas em 15 cidades foram danificadas, acrescentou a televisão.

Situado em uma região de várias placas tectônicas e atravessado por várias falhas, o Irã é uma zona de forte atividade sísmica.

