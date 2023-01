PRINCIPAL NOTÍCIA

BRASIL-POLÍTICA: Lula aprofunda expurgo de pessoal militar em sua equipe após invasão em Brasília

UCRÂNIA CONFLITO: Ministro do Interior ucraniano morre em acidente de helicóptero

=== BRASIL POLÍTICA ===

BRASÍLIA:

Lula aprofunda expurgo de pessoal militar em sua equipe após invasão em Brasília

O governo federal exonerou 13 militares que integravam o Gabinete de Segurança Institucional, aprofundando a reforma ordenada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Executivo, após os violentos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro.

BRASÍLIA:

"Dias de 18 horas": a operação colossal contra os acusados do atentado a Brasília

O Brasil enfrenta a tarefa árdua de processar centenas de pessoas presas pelo ataque à sede dos Três Poderes em 8 de janeiro na capital.

=== UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Ministro do Interior ucraniano morre em acidente de helicóptero

Pelo menos 16 pessoas, incluindo o ministro do Interior da Ucrânia, Denis Monastirski, e três crianças, morreram em um acidente de helicóptero perto de uma escola infantil nos arredores de Kiev nesta quarta-feira (18) - informaram as autoridades locais.

KRAMATORSK:

A dolorosa lembrança do bombardeio da estação de trem de Kramatorsk, na Ucrânia

Na cidade ucraniana de Kramatorsk, ninguém consegue esquecer a tragédia da estação de trens, onde, em 8 de abril de 2022, um míssil matou mais de 60 pessoas. As lembranças dolorosos desse dia permanecem sob um manto de silêncio.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Os "esquecidos" do Peru dividem colchonetes para protestar em Lima

Colchonetes no chão, corredores abarrotados e filas para o café da manhã: dezenas de camponeses acordaram em um local de Lima, após uma viagem penosa de mais de 24 horas dos povoados onde vivem para protestar na capital contra a presidente do Peru.

Por Carlos MANDUJANO

BOULDER CREEK, CALIFÓRNIA:

Secas, incêndios e inundações: desastres naturais testam a Califórnia

Jason e Shannon Phleger tinham acabado de reconstruir sua casa devastada por um incêndio quando uma das fortes tempestades que atingiram a Califórnia na semana passada a destruiu novamente.

-- EUROPA

LONDRES:

Profissionais de enfermagem reiniciam greve na Inglaterra por melhores salários

Após uma primeira greve histórica em dezembro passado, os profissionais de enfermagem retomaram, nesta quarta-feira (18), na Inglaterra, as paralisações por melhores salários e condições de trabalho, em uma saúde pública sobrecarregada pela falta de pessoal.

-- ÁSIA

MANILA:

Maria Ressa, ganhadora do Nobel da Paz, é absolvida em caso de sonegação de impostos

A filipina Maria Ressa, vencedora do Prêmio Nobel da Paz por sua defesa da liberdade de expressão, foi absolvida nesta quarta-feira (18), junto com seu canal digital Rappler, das acusações de sonegação de impostos - informou um tribunal de apelações.

MANILA:

Nobel Maria Ressa denuncia 'clima de medo' nas Filipinas

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Maria Ressa sempre tem uma mochila com objetos pessoais à mão e, em uma época, chegou a andar com dinheiro em espécie para pagar sua fiança, caso fosse presa em sua luta pela liberdade de imprensa nas Filipinas.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Justiça israelense ordena que Netanyahu afaste número dois de seu governo

A Suprema Corte israelense invalidou, nesta quarta-feira, a nomeação pelo premiê Benjamin Netanyahu de Arieh Deri, número dois do governo e titular do Interior e da Saúde, condenado no ano passado por evasão fiscal.

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Microsoft demitirá mais de 10.000 funcionários até fim de março

A gigante americana Microsoft anunciou, nesta quarta-feira (18), uma série de medidas de redução de custos, incluindo a demissão de cerca de 10.000 funcionários até o final de março, ou seja, em torno de 5% de sua força de trabalho.

DAVOS:

ONU acusa petrolíferas de espalharem 'grande mentira' sobre seu papel nas mudanças climáticas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, acusou nesta quarta-feira (18) as grandes empresas de petróleo de espalharem uma "grande mentira" sobre seu papel no aquecimento global, dias após a publicação de um estudo sobre o que a gigante americana ExxonMobil sabia a respeito desse risco há quatro décadas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

ONG: mais de 360 milhões de cristãos foram 'perseguidos' no mundo em 2022

Mais de 360 milhões de cristãos foram "fortemente perseguidos e discriminados" no mundo em 2022, e a Coreia do Norte aparece como o pior país para a profissão dessa fé - afirma um relatório divulgado pela ONG Puertas Abiertas nesta quarta-feira (18).

=== ESPORTE ===

MELBOURNE:

Dia amargo para Nadal no Aberto da Austrália; Swiatek segue em busca do título

O tenista espanhol Rafael Nadal, atual campeão do Aberto da Austrália, se despediu do primeiro Grand Slam do ano nesta quarta-feira com uma derrota e uma lesão, enquanto a líder do ranking da WTA, Iga Swiatek, segue na disputa do torneio.

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

