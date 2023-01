ONU descobre valas comuns com quase 50 corpos na RD do Congo

Soldados das forças de manutenção da paz da ONU descobriram valas comuns com quase 50 corpos de civis, entre eles mulheres e crianças, no nordeste da República Democrática do Congo, após ataques de grupos armados, anunciou um porta-voz das Nações Unidas nesta quarta-feira (18).

"Nossos colegas reportam a descoberta de valas comuns que contêm os corpos de 42 civis, entre eles 12 mulheres e seis crianças, na localidade de Nyamamba", em Ituri, declarou Farhan Haq, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Outra vala com os corpos de sete homens foi encontrada no povoado de Mbogi", acrescentou.

"Os capacetes azuis [soldados das forças de paz da ONU] realizaram uma patrulha na região imediatamente depois de receberem, no fim de semana, informações sobre ataques de milicianos da Codeco contra civis", acrescentou, em referência ao grupo armado com milhares de homens que afirma proteger a etnia Lendu de outro grupo, o povo Hema, e do Exército nacional congolês.

"Ali foi feita a horrível descoberta", indicou o porta-voz, ao detalhar que a investigação deverá determinar se existe uma relação entre as descobertas e os ataques.

Essas duas etnias vivem em Ituri, província limítrofe com Uganda, onde acontecem ataques frequentes contra civis por parte de milícias comunitárias. Na semana passada, dezenas de civis foram assassinados em ataques de diversos grupos armados.

"Desde o início de janeiro, mais de 80 civis foram assassinados", informou Dieudonné Lossa, coordenador da sociedade civil da província, antes do anúncio da ONU nesta quarta.

As Nações Unidas "pedem que os responsáveis [pelos ataques] sejam levados à Justiça", acrescentou Haq, ao detalhar que a missão da organização internacional na República Democrática do Congo (Monusco) apoia as investigações realizadas pelo sistema judicial congolês.

Abalada por conflitos intercomunitários, a região de Ituri, que é rica em ouro, sofre com um surto de violência desde o fim de 2017 e a ascensão da milícia Codeco.

