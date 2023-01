Nova presidente do CICV visitará Moscou esta semana

A nova presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) viajará a Moscou esta semana, em uma visita de dois dias após uma missão à Ucrânia no mês passado - anunciou a organização nesta quarta-feira (18).

Durante sua visita à capital russa, Mirjana Spoljaric, que assumiu o cargo em outubro, deve "discutir questões humanitárias urgentes com representantes do governo e da Sociedade da Cruz Vermelha russa", como as visitas periódicas aos prisioneiros de guerra, acrescentou o CICV em um comunicado.

Uma das prioridades de Spoljaric é garantir que os prisioneiros de guerra de ambos os lados recebam visitas regulares do CICV e tratamento humano, em conformidade com o Direito Internacional Humanitário.

O CICV tem visitado os presos de guerra de ambos os lados, mas busca, urgentemente, um acesso pleno, sem obstáculos e regular para todos, onde quer que estejam detidos.

Essas visitas permitem que as equipes do CICV monitorem as condições de detenção e o tratamento que os prisioneiros recebem, compartilhem notícias com seus familiares e forneçam cobertores, roupas de frio, itens de higiene pessoal e livros.

O CICV também está disposto a desempenhar um papel de mediador nas trocas de prisioneiros e em qualquer outra iniciativa humanitária.

